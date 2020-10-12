Yavru kedi ne yer, nasıl beslenir? Yavru kediye ne verilir?

Yavru kediler doğduklarında sakindirler, gözleri kapalı olmasına rağmen sizi işitebilirler. Bu süreçten itibaren ortalama 5 günlük olduklarında yavaş yavaş gözlerini açar ve dünyayı keşfetmeye başlarlar. İlk haftalarda her gün 10-30 gr. aralığında kilo almaya başlar ve zamanla motor becerileri gelişerek daha aktif bir yaşama adımlarını atarlar. Yaşamlarının ilk döneminde yavru kediler için beslenme, en kritik dönüm noktasıdır. Peki, yavru kediye ne verilir? 2 aylık kedi ne kadar mama yer? 1 haftalık kedi nasıl beslenir? İşte yavru kedilerin beslenmesine dair ayrıntıları bazı püf noktaları ile birlikte paylaşıyoruz…

YAVRU KEDİ NASIL BESLENİR?

Yavru kedilere verilebilecekler listesinde akla ilk gelen inek sütüdür fakat inek sütünün kedilere verilmemesi önerilmemekle birlikte ishal gibi bazı semptomların görülmesi kaçınılmazdır. 1 haftalık yavru kediye verebileceğiniz en güzel besin anne kedi sütü tozudur. Bu süt tozunu yavru kedi biberonu ile verebilirsiniz. Biberonda uygun şekilde hazırlandıktan sonra kediyi tıpkı bir bebeği kucağınıza alır gibi 45 derece açı ile tutarak sütü biberondan kolaylıkla içmesini sağlayabilirsiniz. Ancak veteriner kliniklerinden yavru kediniz için, anne kedi sütü tozu bulamadığınızda ona verebileceğiniz diğer besin ise keçi sütüdür. Kedinizi besledikten sonra gazını çıkarmak için hafifçe sırtını ovabilirsiniz. 1 haftalık kedinizi 2-3 saat saatte bir beslemeniz gerekir. Yavru kediniz 4-5 haftalık olduğunda artık kedi konserve mamaları ile beslemeniz daha faydalı olabilir. Balık, karides, bazı kümes hayvanları ve daha birçoğunu deneyebilirler.

YAVRU KEDİYE NE VERİLİR?

Annesinden ayrılmış yavru bir kedi gördüğünüzde onun yeni bir aileyle tanışmasına yardımcı olmak için veterinerden yardım alabilirsiniz. Yavru kedilere, hakkında bilgi sahibi olmadığınız yiyecekler vermekten kaçının ve bu konu hakkında da veterinere danışın. Yavru kedilere sunacağınız en iyi yiyecekler anne kedi sütü tozları, bebek muhallebisi ve yavru kedi mamasıdır.

YAVRU KEDİ NE YER?

Yavru kedinizin ne yiyeceği konusunda endişe duyuyor olabilirsiniz. Yavru kedinizi zorlamaktan kaçının ona vereceğiniz yiyecekleri küçük parçalara ayırın. Örneğin, hindi, tavuk, sığır eti, geyik eti gibi yağsız etleri pişmiş halde verebilirsiniz. Az pişmiş ya da çiğ etler zehirlenme riskine yol açabilir.

Etobur olmaları sebze yemeyecekleri anlamına gelmez. Onlara biraz marul, brokoli çiçeği ve mevsim yeşillikleri verebilirsiniz. Yiyeceklerinin yanı sıra mutlaka temiz su vermeyi ihmal etmeyin. Su ihtiyacını karşıladığınızda her yaştaki kediyi sağlıklı tutabileceğinizi unutmayın.

2 AYLIK KEDİ NE KADAR MAMA YER?

Kediler 2 aylık olduğunda ona ne kadar mama vermeniz gerektiğini, kilosunu baz alarak hesaplayabilirsiniz. Yani 1,5-2,5 kg aralığındaki kedilere 20-30 gr. mama verildiğini düşünecek olursak 3-5 kg arasındaki kedinize 30-50 gr. mama verebilirsiniz. 5-6 kg ağırlığındaki kedinize de 50-70 gr. mama verebilirsiniz.

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