AB İlerleme Raporu’nda Türkiye’ye Kovid-19 övgüsü

AB Komisyonu'nca her yıl aday ülkelerin kaydettikleri gelişmelerin değerlendirilerek, yıllık performanslarını ortaya koyan ve 6 Ekim'de yayımlanan 2020 AB İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine vurgu yapıldı. Raporda şu ifadeler kullanıldı: "Türk makamlarının resmi açıklamalarına göre, Türk sağlık sistemi, Kovid-19 salgınıyla başa çıkmakta. Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir. Türkiye, okulların, halka açık yerlerin kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, genç ve yaşlıların korunması dahil olmak üzere sıkı önlemler almış ve uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturmuştur. Türkiye, krizin erken dönemlerinden beri Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile iş birliği yapmakta."