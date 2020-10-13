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Son dakika: 'ın ailesi kabusu yaşadı!

2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın ailesi dün akşam korku dolu dakikalar yaşadı. Sultangazi'de manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyen sıcak asfalt taşıyan tanker, Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya çarptı. Neye uğradığını şaşıran aile, panikle kendilerini binanın dışına attı. Son dakika haberine göre Albayrak ailesi, tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi'den şikayetçi oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:10 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

Olay, geçen Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çiftçi yönetimindeki 73 HA 817 plakalı sıcak asfalt taşıyan tanker, sürücüsünün manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyince, 2. Başkanı 'ın annesi ve ablasının yaşadığı binaya çarptı.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bir bölümünde maddi hasar oluştu. Olay anında büyük bir korku ve panik yaşayan Albayrak ailesi kendilerini dışarıya attı ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek araç geçişine kapattı.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

"BİNANIN YARISININ YIKILDIĞINI SANDIK"

Olay anını anlatan 'ın yeğeni Furkan Albayrak, "Evde akşam yemeğimiz yiyorduk. Bir anda yüksek bir ses geldi. Biz ilk başta binanın arka tarafında bir şey olduğunu düşündük. Depremden daha çok binanın yarısının yıkılıyor olduğunu sandık. Çünkü kamyonun sürükleyerek kırmaya davam edince bizde bir şey olduğunu sandık.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

Sarsıntı hissetmedik ama binanın yıkılış sesi çok geldi. Biz onu hissettik daha çok. O an bir korku anı oldu. Çünkü yüklü bir yıkıntı sesi geldi. Biz evin arka kısmında bir şey oluyor sandık. Ondan dolayı korktuk. Kamyonun buradan geçebileceğini sanmışlar her halde" dedi.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

"DAR OLDUĞU İÇİN DÖNEMEDİM"

Tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi ise, "Biz konum üzerine gelirken, konum bizi sokağa saptı. Sapınca kurtaramadık.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

Direksiyon hakimiyetini kaybetmedim. Sadece dar olduğu için dönemedim ve binaya çarptım" diye konuştu.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!

Albayrak ailesi tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi'den şikayetçi oldu. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tanker ise, yediemin otoparkına götürüldü.

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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı!
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