Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

O MESAJLARI KİM YAZDI?

Aleyna'nın Babası:

"Şöyle diyor mesajda: "Ümitcan ve üç tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bornoz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor."

"Mesajda diyor ki; "Ben her şeyi gördüm. Telefona çektim, geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık. Gizli de olsa git karakola ifadeni ver."

Aleyna'nın Annesi:

"Onu, en yakın tanıyan birisi attı."

"Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi.