Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

’ın sır ölümüne ilişkin haberi: Aleyna Çakır’ı ’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan 'ın sır ölümüne ilişkin gelişmeleri yaşanıyor. 131 gün sonra ilk kez Aleyna'nın annesi ve babası ifade vermeye emniyete gittiklerini ATV Ana Haber'e anlatırken emniyette gereken şeyleri konuştuklarını ve 'dan şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Öte yandan yine 131 gün sonra Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı ve mesajları kimin yazdığı ise sır gibi saklanıyor. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayından son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 08:17 Son Güncelleme: 13.10.2020 08:25 ABONE OL
Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

'ın esrarengiz ölümüne ilişkin haberleri geliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen ile annesi , ilk kez ifade vermeye emniyete gittiklerini söylediler. Öte yandan emniyette 'dan şikayetçi olduklarını ifade ederlerken acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri…

ALEYNA ÇAKIR DOSYASINDA 131.GÜN! ÜMİTCAN UYGUN, ALEYNA ÇAKIR'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

Aleyna'nın Babası Mehmet Esen:

"Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi."

Aleyna'nın Annesi Sema Esen:

"Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o."

Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

131 GÜN SONRA ANLATTILAR!

Aleyna'nın Babası

"İnşallah adalet yerini bulacak."

Aleyna'nın Annesi

"Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı."

"Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor."

Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

O MESAJLARI KİM YAZDI?

Aleyna'nın Babası:

"Şöyle diyor mesajda: "Ümitcan ve üç tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bornoz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor."

"Mesajda diyor ki; "Ben her şeyi gördüm. Telefona çektim, geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık. Gizli de olsa git karakola ifadeni ver."

Aleyna'nın Annesi:

"Onu, en yakın tanıyan birisi attı."

"Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA