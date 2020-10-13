Son dakika: DSÖ Sözcüsü Hedinn Halldorsson SABAH’a konuştu: Korona aşısı için tarih verildi

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Milli aşı için babayiğitler aranıyor

2021’de 4 korona aşısı bulunur

Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti

Pandemi 2 yıldan az sürecek

Tek tek anlattı! Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz?

Dünyada aşı geliştirme çabalarının olağanüstü bir hızla devam ettiğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn Halldorsson SABAH'a konuştu. Halldorsson şunları söyledi:Virüs ne kadar bulaşıcıysa, bağışıklık kazanması gereken insan oranı o kadar yüksek olur. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65 ila 70'inin Kovid-19'a karşı koruyucu bağışıklığa sahip olması gerekecek ve şu anda küresel nüfusun yalnızca yüzde 5-10'u virüse maruz kalma ve virüsten iyileşme nedeniyle antikorlara sahip. Bu, enfeksiyonun dalgalar halinde devam edebileceği anlamına geliyor. Nüfus bağışıklığına ulaşmayı aşı yoluyla yapabilirsiniz.Aşı küresel bir kamu malı. Dünyadaki aşı çalışmaları Çinli bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla birlikte 11 Ocak'ta başladı. Aşının 2021 Eylül'üne kadar tüm dünyaya dağıtımı hedefleniyor. Aşının ilk dozu sağlık çalışanları ve kronik hastalara uygulanacak.