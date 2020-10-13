MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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MSB ile 2020 Kasım celbi için tarih belli oldu! ?

Silah altına alınacak er adayları, askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. 2020 Kasım celbi için yerler belli olacak ve adaylar vatani görevini yerine getirecek. Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihlerini öğrenmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden görüntüleme yapabilecekler. Peki; ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:35 Son Güncelleme: 13.10.2020 14:36 ABONE OL
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre; askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Açıklanan tarihe göre; Ekim ayının son günlerinde belli olacak. Haberimizin detaylarından askerlik yerlerine ilişkin tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Detaylar ise şu şekilde;

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu!

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu!

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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