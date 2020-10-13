Avcılar'da kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen ve cerrahi maskeli bir kişi elindeki çantadan çıkardığı bileziği uzatarak bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu bileziği alarak incelerken oğlu Onur Özer de kuyumcuların aralarında oluşturduğu WhatsApp grubundaki mesajları ve uyarıları incelemeye başladı. Özer, kısa süre sonra bu kişinin sahte bilezik vererek dolandırıcılık yapan şüpheliye benzediğini gördü. Bileziği babasından alan Onur Özer, bunu getiren kişiye uzatarak bozduramayacaklarını söyledi. Bileziğin neden bozdurulmadığı konusunda tartışan kişi, çantasını alarak kuyumcudan uzaklaşmak istedi. İş yeri sahibi çantayı vermeyince şüpheli dışarı çıkarak koşarak hızla uzaklaştı.

Polis, 25 yaşlarındaki şüpheliyi aramaya başlarken, iş yerinde bıraktığı çantasının içerisinde bir cep telefonu ve boş bilezik kutusu buldu. Onur Özer, "Bu kişi kaçtıktan sonra bıraktığı telefonu hiç susmadı. Polis telefonu alarak incelemeye başladı. Daha önce de bu kişi sanırım Maltepe'de kuyumcu arkadaşları benzer yolla dolandırıp kaçmış" dedi.