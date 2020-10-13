Bahçelievler'deki sahte içkiden ölüm olayında 3 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde son 5 günde 45 kişinin ölümüne neden olan sahte içki üretenlere ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da bir depoya yaptıkları baskında 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Depoda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bu arada Sevim Ş.'nin ölümü ile ilgili olarak tutuklama istemiyle Bakırköy 7.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Salih Özgen savunmasında, bu olaydan daha önce defalarca Ercan Padak'tan kaçak içki aldığını ve bu içkilerle birlikte maktul Sevim Ş.'nin evine gittiğini ve maktulle birlikte içki içtiklerini anlattı.

Sevim Ş. ile kaçak içkiyle birlikte enerji içeceği de içtiklerini savunmasında anlatan Salih Özgen, "Üçer bardak enerji içeceği ile birlikte içki içtik. Daha sonra ben kalan kısmı da orada bıraktım ve oradan ayrıldım. Ben de bir rahatsızlık olmadı. Ercan içkileri yurtdışından getirdiğini söylüyordu. Ben de fiyatının ucuz olması nedeniyle içkileri Ercan'dan alıyordum. Daha önce de içtim bir rahatsızlığım olmadı. Hatta daha önce maktulle birlikte yine aynı içkilerden içmiştik. Ben böyle olacağını bilsem kendim dahi içkiyi içmezdim" dedi.

"SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Şüphelilerden Ercan Padak da TIR parklarında eşofman sattığını belirterek, "Orada bulunan TIR şoförlerinden bu içkileri alırım. İçkilerin yurtdışından geldiği için kaçak olduğunu biliyordum. Ama içilmesi halinde böyle bir olayın olacağını bilmiyordum. Ben de bu içkilerden daha önce pek çok kez içtim. Hatta beraber içtiğimiz zamanlar da olmuştur. Böyle olacağını bilseydim almazdım ve kimseye de vermezdim. Salih Özgen benden başka kişilerden de içki alıyordu. Ölen kişi belki o içkiler yüzünden ölmüştür. Ölen kadına götürdüğüm içkiyi ben kendisinden Cuma akşamında almıştım" dedi.

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Diğer şüpheli İbrahim Bozkurt da, "Ercan'ın aracında tesadüfen başka bir amaçla buluşuyordum. Ercan bana yolda seyir halinde iken küçük bir işim var dedi ve aracın bagajını açtı. Ben o sırada aracın sürücü koltuğuna geçmek için araçtan indim. Aracı test edecektim. Benim içkilerden haberim yoktu. Diğer şüpheli Salih'i tanımam. O da beni tanımaz" dedi.

Mahkeme tutuklama gerekçesinde Salih Özgen'in maktul Sevim Ş.'ye, Ercan Padak'tan aldığı kaçak içkiyi getirdiğini ve maktulün bu içkiden içtiğinin sabit olduğunu belirtti. Şüphelilerden İbrahim Bozkurt'un ifadesine itibar edilmediği anlatılan tutuklama gerekçesinde 'kasten öldürme' suçundan üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verildiği açıklandı.