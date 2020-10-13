Batman’da bir ayda 157 olay aydınlatıldı: 194 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ayda yaptığı çalışmalar sonucunda 157 olay aydınlatıldı, çeşitli suçlara karışan 71 şahıs ve 123 aranan şahıs olmak üzere toplamda 194 şahıs yakalandı.



Asayiş ekipleri, kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir aylık çalışma verilerini kamuoyuna açıkladı. Bir aylık çalışma sonucunda 17 bin 443 şahıs ve 6 bin 133 araç sorgusu yapıldı.





194 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan sorgularda 92 hırsızlık olayı, bir oto hırsızlığı olayı, 9 motosiklet hırsızlığı olayı, 4 yankesicilik-dolandırıcılık olayı, 31 kayıp şahıs, bir kasten yaralama olayı, bir tehdit olayı, 3 yağma olayı, bir kasten öldürme olayı, 2 tehdit olayı, bir kasten öldürmeye teşebbüs olayı, 2 cinsel saldırı olayı, 5 kasten yaralama olayı, olmak üzere toplamda 157 olay aydınlatıldı. Ayrıca çeşitli suçlara karışan 71 şahıs ve 123 aranan şahıs olmak üzere toplamda 194 şahıs yakalandı.





ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sorgulamalarda yapılan aramalarda ise, 4 adet uzun namlulu silah, 30 adet uzun namlulu silah fişeği, 87 adet tabanca, 494 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca 194 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Aşayiş ekiplerinin 30 iş yerinde yaptığı denetimlerde ise 16 işyeri ve 16 şahıs hakkında 17 bin 872 Türk lirası idari para cezası, 14 şahsa KOVID-19 tedbirlerine aykırı hareket etmekten 12 Bin 600 Türk lirası idari para cezası, 9 iş yeri ve 9 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.