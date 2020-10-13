‘Beyaz altın’ hasadı başladı! Çiftçi küstüğü  beyaz altına yeniden dönüyor

Türkoğlu ilçesi Yeni köy mahallesinde 20 bin dönümlük arazide Ekilen pamukun İlk hasatlarından biri yapıldı.

Tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta yeni hasat dönemine başlandığını söyleyen çiftçi Kenan Yılmaz, çiftçi küstüğü pamuğa tekrar dönecek dedi.

Yıllardır pamuk ekimi yapan Yahya Eloğlu, "Nisan ayında ektiğimiz pamuğu ekim ayında il hasadını yapıyoruz. Pamuk üretimi çok meşakkatli bir ürün ve yetiştirmesi gerçekten çok zor.Pandemi döneminde işçi bulma konusunda sıkıntılı bir dönem geçirdik. şimdi hasadımızı yapıyoruz. Hasattan sonra tarlamızı tekrar süreceğiz ve gelecek yıl pamuk ya da mısır ekeceğiz. Eğer pamuk ürünü fiyatları bu yıla oranla gelecek yıl daha iyi olursa üretim daha da artacaktır. Pamuk çiftçinin yüzünü güldürecek çiftçi küstüğü pamuğa tekrar dönecek" dedi.