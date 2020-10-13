Beyoğlu’ndaki değnekçi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptığı tespit edilen Murat K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince; Murat K. isimli şahıs 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. Maddesinde yer alan (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) ifadesine istinaden Adli işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine ekiplerimiz tarafından teslim edilmiştir.