Bonzai çetesinden fare zehirli imalat

İstanbul Polisi, sentetik uyuşturucu Bonzai imalatı ve satışı yapan E.M.E. (24), E.D. (22) ve A.F. (28) isimli üç uyuşturucu satıcısını yakaladı. Çete üyelerinin uyuşturucu maddelerin dağıtım noktası olarak belirledikleri iki farklı adreste yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu Bonzai maddeleri "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerde bulundu. İki adresten de Fare zehiri çıktı. Özellikle gençleri hedef alan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan üç çete üyesi tarafından satış yapılmak üzere "Torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtılması planlanan ve tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 102 paket halinde 120 gram Bonzai maddesi incelemeye alındı. Üç çete üyesinin kullandıkları telefonlara da el konuldu.

ADETA ÖLÜM SATMIŞLAR

Çete üyelerinin; kuruttukları otların üzerlerine Fare zehiri püskürttükleri ve parçalara ayırdıkları otları paketleyerek "Bonzai" adı altında sattıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde; operasyonla çökertilen uyuşturucu çetesinden ele geçirilen Bonzai maddelerinin içeriğinin yüzde 90'ının Fare zehirinden oluştuğu belirlendi. Adeta ölüm satan çete üyelerinin bağımlılığı artırmak için bu yöntemi kullandığı belirtildi. Baskın düzenlenen adreslerdeki aramalarda satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi de bulunmuştu.