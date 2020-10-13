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Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler merakla beklenirken yiyecek içecekten, elektronik ve teknolojik ürünlerden her alana kadar pek çok ürün mevcut olacak. Öte yandan her cebe ve ev ekonomisine hitap eden ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 13-16 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:15 ABONE OL
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günkü ürünler arasında demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Peki; ürünler kataloğunda neler var? BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM 13-16 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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