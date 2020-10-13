Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günkü ürünler arasında demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM 13-16 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.