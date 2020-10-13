Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da 3 köy karantinaya alındı

'da 3 köy karantinaya alındı

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs nedeniyle bazı ülkelerde tedbirlere geri döndü. 'nin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün karantina kuralı uygulanacak.

AA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 22:57 ABONE OL
Burdur'da 3 köy karantinaya alındı

Çeltikçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzköy köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

14 GÜN KARANTİNA KURALI UYGULANACAK

Öte yandan merkeze bağlı İğdeli ve Kayaaltı köylerinde de Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu iki köyde de 14 gün karantina uygulamasına karar verdi. Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı Yeşilyurt’un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da 3 köy karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA