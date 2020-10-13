Sokak ortasında nargile keyfi görüntüleri tüyler ürpertti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti. Küçük yaştaki çocukların, bir arkadaşları yanlarında bayılmasına rağmen nargile içmeleri tepkilere neden oldu.

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.

Çocukların nargile mi içtikleri yoksa cadde ortasında uyuşturucu mu aldıkları bilinmezken, görüntülerde kız çocuklarının da ilgisi hayret uyandırdı. Her şey bir tarafa bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden nargile keyfine çocukların devam etmesi ise görüntülere yansıdı. Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.

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