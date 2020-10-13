Çaldıkları motorlara 'çalınmasın' diye kilit takmışlar!

Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde 6 Ekim 10 ekim arasında 6 adet motosiklet çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlata Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan araçların olduğu bölgedeki kameraları tek tek inceledi. Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen 3 şüpheli Görkem A. (21), Burak Ç. (21) ve Ferhat K. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olan 3 motosiklet ele geçirildi.

'REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK' SUÇUNDAN KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 19 yaşındaki Ferhat K'nın 5 adet hırsızlık ve güveni kötüye kullanmanın dışında reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bulunan motosikletle Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce çaldılar, çalınmasın diye kilit taktılar

Önce çaldılar, çalınmasın diye kilit taktılar