Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

Aramızdan ayrılışının tam 47.yılı olan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatı merak ediliyor. Aganta Burina Burinata, Uluç Reis gibi eserlerini bizlere kazandıran usta yazarın ölüm yıldönümünde hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, nereli, eserleri ve kitapları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Cevat Şakir Kabaağaçlı hayatı ve tüm merak edilenleri…

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bugün ölüm yıldönümü. 13 Ekim 1973 yılında İzmir'de vefat eden yazarın hikâye ve romanlarında "deniz çığırını" açan, deniz insanlarının yaşantılarını anlatmasıyla ün yaptığı biliniyor…