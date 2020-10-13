Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

Aramızdan ayrılışının tam 47.yılı olan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatı merak ediliyor. Aganta Burina Burinata, Uluç Reis gibi eserlerini bizlere kazandıran usta yazarın ölüm yıldönümünde hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, nereli, eserleri ve kitapları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Cevat Şakir Kabaağaçlı hayatı ve tüm merak edilenleri…
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bugün ölüm yıldönümü. 13 Ekim 1973 yılında İzmir'de vefat eden yazarın hikâye ve romanlarında "deniz çığırını" açan, deniz insanlarının yaşantılarını anlatmasıyla ün yaptığı biliniyor…
17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesine mensup babası yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamid devri sadrazamı Ahmed Cevad Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Kendisine, iki evliliğinden de çocuğu olmayan ve onu kendi çocuğu gibi seven amcasının ismi verildi.
13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanserinden vefat etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü. Kabiri Bodrum-Gümbetteki Türbe Tepesinde manevi oğlu Şadan Gökovalı ile seçtiği yerde küçük bir müzesi ile birlikte Halikarnas Balıkçısı Müzesi adı altında bulunmaktadır.
Öykü
Ege Kıyılarından (1939)
Merhaba Akdeniz (1947)
Ege'nin Dibi (1952)
Yaşasın Deniz (1954)
Gülen Ada (1957)
Ege'den (1972)
Gençlik Denizlerinde (1973)
Parmak Damgası (1986)
Dalgıçlar (1991)
Çiçeklerin Düğünü (1991)
Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek
Mavi Zamanlar
Gülen Ada
Roman
Aganta Burina Burinata (1945)
Ötelerin Çocukları (1956)
Uluç Reis (1962)
Turgut Reis (1966)
Deniz Gurbetçileri (1969)
Bulamaç