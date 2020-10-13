Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

kimdir? nelerdir?

Türk edebiyatı tarihine damga vuran , 1890 yılında Bodrum’da dünyaya gelmiştir. Yazdığı hikaye ve romanlarla gönüllerde adeta taht kurmuş Cevat Şakit Kabaağaçlı'nın ölüm yıl dönümü dolasıyla sanat ve edebiyat geçmişi hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Eserlerinde denizin içi ve dışına ait her şeyi, ömrünü verdiği Bodrum’u, Ege Denizi’nin efsanelerini konu olarak seçen Cevat Şakir’in takma adı olarak bilinir. Peki ? Halikarnas Balıkçısı nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:05 Son Güncelleme: 13.10.2020 14:08 ABONE OL
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

Aramızdan ayrılışının tam 47.yılı olan 'nın hayatı merak ediliyor. Aganta Burina Burinata, Uluç Reis gibi eserlerini bizlere kazandıran usta yazarın ölüm yıldönümünde hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler , nereli, eserleri ve kitapları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte ve tüm merak edilenleri…

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bugün ölüm yıldönümü. 13 Ekim 1973 yılında İzmir'de vefat eden yazarın hikâye ve romanlarında "deniz çığırını" açan, deniz insanlarının yaşantılarını anlatmasıyla ün yaptığı biliniyor…

Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI HAYATI

17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesine mensup babası yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamid devri sadrazamı Ahmed Cevad Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Kendisine, iki evliliğinden de çocuğu olmayan ve onu kendi çocuğu gibi seven amcasının ismi verildi.

13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanserinden vefat etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü. Kabiri Bodrum-Gümbetteki Türbe Tepesinde manevi oğlu Şadan Gökovalı ile seçtiği yerde küçük bir müzesi ile birlikte Müzesi adı altında bulunmaktadır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI ESERLERİ

Öykü

Ege Kıyılarından (1939)

Merhaba Akdeniz (1947)

Ege'nin Dibi (1952)

Yaşasın Deniz (1954)

Gülen Ada (1957)

Ege'den (1972)

Gençlik Denizlerinde (1973)

Parmak Damgası (1986)

Dalgıçlar (1991)

Çiçeklerin Düğünü (1991)

Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek

Mavi Zamanlar

Gülen Ada

Roman

Aganta Burina Burinata (1945)

Ötelerin Çocukları (1956)

Uluç Reis (1962)

Turgut Reis (1966)

Deniz Gurbetçileri (1969)

Bulamaç

ARKADAŞINA GÖNDER
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı eserleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA