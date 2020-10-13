Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Çanakkale'de iki oğluyla birlikte çorba içmeye giden baba, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan 18 yaşındaki katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Olay önceki akşam saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Çorba içmek isteyen 12 yaşındaki oğlunun isteğini kıramayan iki çocuk babası 46 yaşındaki Hakan Metin, 20 yaşındaki oğlunu da yanına alarak Ziveriye Sokak üzerinde bulunan bir çorbacıya gitti. İki oğluyla çorbacıda oturan Metin, mekanın önüne gelen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki E.B. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hakan Metin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan E.B., kısa süre sonra yakalandı.Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH