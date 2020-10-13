Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı pek çok son dakika depremi meydana gelmeye devam ediyor. Ege, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde meydana gelen son depremlerin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyadaki son depremler bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (14 EKİM 2020 SALI)

Son dakika deprem olaylarına ilişkin 14 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;