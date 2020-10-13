Direksiyonu bebeğe veren baba yakalandı

İstanbul'da trafikte bebeğine direksiyon teslim eden sürücünün görüntülerinin çıkması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Kağıthane İlçesi Bomonti tünel çıkışında kucağına bebek alarak araç kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 BUU 546 plakalı araç sürücüsü Eyüp Ş. olduğu tespit edilerek yakaladı.Sürücü Eyüp Ş.' e 2918 sayılı K.T.K'nın 47\1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden 132 TL idari para cezası uygulandı.Sürücü Eyüp Ş. TCK 179/2 (Kara,deniz,hava veya demir yolu araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere Kağıthane Çağlayan polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.