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Eşinden şarkıcı ’a darp suçlaması

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.10.2020 ABONE OL
Eşinden şarkıcı Ferman Toprak’a darp suçlaması
Şarkıcı Ferman Toprak'ın kendisine şiddet uyguladığını ileri süren eşi Hilal Toprak polise şikayette bulundu. İddiaya göre; Ferman Toprak geçtiğimiz cumartesi akşamı birlikte gittikleri arkadaşlarının doğum günü partisinden dönerken otomobilde tartıştığı eşini darp ettti. Hastanede darp raporu alan Hilal Toprak, ardından polis merkezine giderek eşinden şikâyetçi oldu. Toprak ifadesinde, daha önce de şiddet gördüğünü, o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darp ettiğini ileri sürdü. Polis tarafından ifadesi alınan Ferman Toprak ise eşinin iddialarını reddetti.
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Eşinden şarkıcı Ferman Toprak’a darp suçlaması
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