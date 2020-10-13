Eşinden şarkıcı Ferman Toprak’a darp suçlaması

Şarkıcı Ferman Toprak'ın kendisine şiddet uyguladığını ileri süren eşi Hilal Toprak polise şikayette bulundu. İddiaya göre; Ferman Toprak geçtiğimiz cumartesi akşamı birlikte gittikleri arkadaşlarının doğum günü partisinden dönerken otomobilde tartıştığı eşini darp ettti. Hastanede darp raporu alan Hilal Toprak, ardından polis merkezine giderek eşinden şikâyetçi oldu. Toprak ifadesinde, daha önce de şiddet gördüğünü, o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darp ettiğini ileri sürdü. Polis tarafından ifadesi alınan Ferman Toprak ise eşinin iddialarını reddetti.