Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fabrika işçisi kendini astı

Fabrika işçisi kendini astı

'de fabrika işçisi Salih B. (39), evinde kendini çarşafla borusuna asarak, intihar etti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:49 ABONE OL
Fabrika işçisi kendini astı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 8022'nci Sokak'taki 12 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen fabrika işçisi Salih B., kendini çarşafla evinin mutfağındaki doğal gaz borusuna astı.

Salih B.'yi asılı halde bulan eşi, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin öldüğünü belirledi. 1 çocuk babası işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrika işçisi kendini astı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA