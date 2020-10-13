Hazal Kaya kimdir? Ünlü oyuncu Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Dizi ve sinema sektöründe pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ilgili detayla vatandaşlarımızca merak edilerek Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler…

HAZAL KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.

Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.

Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:

2006 - Sıla

2006 - Taşların Sırrı

2006 - Acemi Cadı

2007 - Genco

2008 - Aşk-ı Memnu

2010 - Behzat Ç.

2011 - Adını Feriha Koydum

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912



Sinema filmleri :

2011 - Çalgı Çengi

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2012 - Bu Son Olsun

2012 - Otostop

Reklam Filmleri: