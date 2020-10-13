Heyecan dorukta! Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple'ın yeni serisi iPhone 12 tanıtımı için heyecan dorukta! Son teknoloji ürünü cihaz için dünya çapında uzun süredir geri sayım sürerken ilk yapılan lansmanda yeni telefona ilişkin tanıtım yapılmamıştı. Bu kapsamda yapılan açıklamada yeni serinin lansmanının bugün yani 13 Ekim tarihinde gerçekleşeceği bildirildi. Peki, Apple'ın yeni telefonu iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? iPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Dünya genelinde en çok tercih edilen Apple marka telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Her yıl geliştirdiği cihazları yaptığı tanıtımla duyuran teknoloji devi şirket, bu sene yeni telefon serisini bugün yapacağı tanıtım ile duyururken birçok kişi iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? gibi detayları araştırıyor…