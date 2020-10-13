Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Heyecan dorukta! Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Heyecan dorukta! Yeni 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dünyaca ünlü teknoloji markası 'ın yeni serisi 12 tanıtımı bugün gerçekleşiyor. Dünya çapında tüm teknoloji severlerin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği tanıtımda son teknoloji ürünü cihazın özellikleri açıklanacak. Bu kapsamda cihazın satış fiyatı gibi detaylar da merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:51 Son Güncelleme: 13.10.2020 11:51 ABONE OL
Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

'ın yeni serisi 12 tanıtımı için heyecan dorukta! Son teknoloji ürünü cihaz için dünya çapında uzun süredir geri sayım sürerken ilk yapılan lansmanda yeni telefona ilişkin tanıtım yapılmamıştı. Bu kapsamda yapılan açıklamada yeni serinin lansmanının bugün yani 13 Ekim tarihinde gerçekleşeceği bildirildi. Peki, Apple'ın yeni telefonu iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? iPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Dünya genelinde en çok tercih edilen Apple marka telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Her yıl geliştirdiği cihazları yaptığı tanıtımla duyuran teknoloji devi şirket, bu sene yeni telefon serisini bugün yapacağı tanıtım ile duyururken birçok kişi iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? gibi detayları araştırıyor…

Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Salgın nedeniyle plananlanan tarihten geç satışa sunulan cihazın etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği biliniyordu. Öte yandan gelen açıklamaya göre; 12 Lansmanı 13 Ekim TSİ 21.00'da gerçekleşecek.

Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yeni modellerinden biri ilk kez resmiyet kazandı. İnternete sızan bir görüntüde yeni iPhone modellerinin kılıf isimleri yer alıyor. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.

Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?

Cihazların özellikleri henüz bilinmezken sızan bilgilere göre 12 serisinin fiyatları şöyle olacak;

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

ARKADAŞINA GÖNDER
Heyecan dorukta! Yeni iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlayacak, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA