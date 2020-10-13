İki bin yıllık tarihi İpek Yolu, pazar yeri ve otopark oldu

'BİR AN ÖNCE KORUMAYA ALINMALI'

Pazaryeri ve otopark olarak kullanılan bölgenin bir an önce korumaya alınıp kazı çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizen Berber, "Bu alan sit kapsamında olduğu için kazı yapılması gerekiyor. Bölgede bulunan öğretmenevinin altında antik bir tiyatro olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu alanın tamamen kazınması gerekiyor. Ülke olarak bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama bu hazineyi gelecek kuşaklara aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca turizm adına bu değerlerin paraya dönüştürülmesi gerekiyor. Bunlar aslında bizim için büyük bir şans. Bazalt taşların üzerinde milyonlarca insan yürüdü ancak bu yollar hiçbir zaman bu kadar çok ağır vasıtayı üzerinde görmedi. Yer yer çökmeler meydana gelmiş. Öncelikle yetkili kurumlardan izinler alınıp, kapsamlı bir kazıya girilmesi gerekiyor. Bu yolu tek başına düşünmemeliyiz. Bu bölge Antik İzmir'in merkeziydi. Bu yapıların kazılarla ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.