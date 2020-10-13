Isınmak için çadırda ateş yakan mevsimlik işçiler zehirlendi

Develi ilçesi Eşelik Mahallesi'nde tarım arazilerinde çocuklarıyla birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan Halil Yeşil (60) gece havanın soğumasıyla birlikte çadırda ateş yaktı. Bir süre sonra baba Halil ile çocukları Nadir (24) , Fatma (16), Mehmet (13), Mustafa Yeşil (9) mide bulantısı ve kusma durumları görüldü.

'KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ'

112'yi arayan babanın yardım istemesi üzerine çadıra gelen sağlık ekibi, tüm aileyi karbonmonoksit gazı zehirlenmesi teşhisiyle Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baba Halil ile oğlu Mustafa ve kızı Fatma kayseri Şehir Hastanesi'ne diğer çocukları ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyiye gittiği örenildi.