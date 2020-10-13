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'da sevgilisini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

'da kaldığı apart dairede kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü bugün serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi ise gözaltına alındı. Bölüm'ün ifadesi ise ortaya çıktı. Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğu’nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, bunun üzerine bıçağı geri çevirmek istediği sırada Gamze Esgicioğlu’na saplandığını anlattığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 00:36 ABONE OL
Isparta'da sevgilisini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sevgilisi Hasan Bölüm ile olay sırasında evde bulunan M.K., H.Y. ve İ.O.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan Bölüm ifadesinin ardından tutuklandı. H.B., polis eşliğinde adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.



'BIÇAĞI ÇEVİRMEK İSTERKEN SAPLANDI'

Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğu'nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, bunun üzerine bıçağı geri çevirmek istediği sırada Gamze Esgicioğlu'na saplandığını anlattığı öğrenildi.



BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Öte yandan yapılan otopsisinde Gamze Esgicioğlu'nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı ortaya çıktı Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, Denizli'nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Esgicioğlu'nun cenazesinin yarın Kale ilçesindeki Demirciler Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Isparta'da sevgilisini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
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