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ne kadar? 2020 ne kadar, kaç TL?

(İTO) komisyonu tarafından gelen son dakika haberine göre, zamlandı. Fırıncıları ve unlu mamül üreticisini yakından ilgilendiren ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL’den 7.50 TL’ye çıktı. Güncel fiyatları merak eden vatandaşlar temel gıdalarımızdan biri olan ekmeğin zam oranını araştırıyor. Günün her öğününde tüketilen ve illere göre değişiklik gösteren ? 2020 ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:08 ABONE OL
İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

Temel gıdalarımızdan biri olan ekmek fiyatlarına zam geldi. (İTO) tarafından kabul edilen karara göre, 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı. Fırıncıları ve ekmek satışı yapan unlu mamül üreticisini etkileyen zam oranları güncel rakamları il ilden değişiklik gösteriyor. Peki ne kadar? 2020 ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul ekmek fiyatları 2020 belli oldu. Böylelikle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. Ekmek fiyatlarında belirlenen tutarın altında veya üzerinde satış yapan fırın ve benzeri yerlere ise cezai işlem uygulandığı biliniyor…

İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2020

(İTO) komisyonunda 2020 ekmek fiyatları zammı kabul edildi. Buna göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.

İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

GEÇEN SENE EKMEK FİYATLARI NE KADARDI?

İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerinde ise aynı ekmeğin fiyatı 1.5 liraya hatta 1 lira 75 kuruştu. Ekmek fiyatları ve İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası tarafından Esnaf Kanunu ve TOBB Kanunu'na göre belirleniyor.

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İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
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