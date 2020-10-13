Temel gıdalarımızdan biri olan ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kabul edilen karara göre, 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı. Fırıncıları ve ekmek satışı yapan unlu mamül üreticisini etkileyen zam oranları güncel rakamları il ilden değişiklik gösteriyor. Peki İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul ekmek fiyatları 2020 belli oldu. Böylelikle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. Ekmek fiyatlarında belirlenen tutarın altında veya üzerinde satış yapan fırın ve benzeri yerlere ise cezai işlem uygulandığı biliniyor…
İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda 2020 ekmek fiyatları zammı kabul edildi. Buna göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerinde ise aynı ekmeğin fiyatı 1.5 liraya hatta 1 lira 75 kuruştu. Ekmek fiyatları İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası tarafından Esnaf Kanunu ve TOBB Kanunu'na göre belirleniyor.