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'da sağanak yağış trafiği felç etti

’da mesai saati sonu bastıran sağanak yağış bir anda yoğunluğunu yüzde 81’e getirdi. Yağışla birleşen trafik nedeniyle vatandaşlar saatlerce yolda kaldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:54 Son Güncelleme: 13.10.2020 19:05 ABONE OL
İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yapılan yağış uyarısı akşam saat 17.00'da gerçekleşti.

Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış nedeniyle İstanbul trafiği mesai saati çıkışına denk gelmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 81 oldu.

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VATANDAŞLAR YOLDA KALDI

İstanbul trafiği bir saatlik sağanak yağışı nedeniyle adeta kilitlendi. Vatandaşlar evlerine gitmek için trafikte mücadele verdiler.

Akşam saatlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında Taksim ve Eminönü Beşiktaş'ta aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi duraklara kimi de dükkanlara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

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Sağanak yağışla birlikte 28 derece olan hava sıcaklığı birden 20 dereceye kadar düştü.

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İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
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