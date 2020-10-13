İzmir'de bir otomobilden 150 bin liranın çalındığı anlar kameralara yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde büyük bir hırsızlık olayı meydana geldi. 14 Eylül'de borçlarını ödemek için bankadan çektiği parayı çantasına koyan sanayi sitesi esnaflarından Coşkun K, otomobiliyle Kemalpaşa Mahallesi 7410 Sokak'a geldi. Paranın bir miktarını yanına alan Coşkun K, borcunu ödemek için bir dükkana girdi.

ARACIN CAMINI KIRIP 150 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Ciple otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, aracın camını kırıp içinde 150 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı. Coşkun K, durumu fark edince polisi aradı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Coşkun K'yi parayı bankadan çektiği andan itibaren izlemiş olabileceği ileri sürüldü.

O ANLAR KAMERALARA KAYDEDİLDİ

Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir cipin Coşkun K'nin aracının yanına yaklaşması ve şüphelilerin aracın camını kırıp çantayı alması görülüyor.

Haber oldukları sırada suçüstü yakalandılar!

At arabalı hırsızın yalanını polis ortaya çıkardı