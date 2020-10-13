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'de yetersiz alt yapı felakete neden oluyordu! Vatandaşın zor anları böyle görüntülendi

’de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı işyerlerini su bastı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:37 Son Güncelleme: 13.10.2020 19:03 ABONE OL
İzmir'de yetersiz alt yapı felakete neden oluyordu! Vatandaşın zor anları böyle görüntülendi

İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağmur sularına kapılan kadını vatandaşlar kurtardı | Video

Kentin birçok noktasında yol seviyesinden düşük işyerlerini su basarken, Karabağlar ve Konak ilçelerinin sınırı konumundaki İnönü Caddesi'nde yer alan bazı işyeri sahipleri zor anlar yaşadı. Öte yandan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri paylaşan vatandaşlar, kadını güçlükle kurtardıklarını belirtti.

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İzmir'de yetersiz alt yapı felakete neden oluyordu! Vatandaşın zor anları böyle görüntülendi
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