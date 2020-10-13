Kontrolden çıkan halk otobüsü! Önce kaldırıma sonra direğe çarptı

D-100 Karayolu üzeri, İzmit İlçesi Orduevi mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazası, edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. Derince istikametinden merkez istikametine gitmekte olan Ergün Efe idaresindeki 41 J 0160 plakalı halk otobüsü, D-100 Karayolu üzeri SEKA Tüneli üzerindeki ışıklı kavşaktan geçtiği esnada, SEKA Park istikametinden gelerek kavşağa giren Zülfü Laçin idaresindeki 41AZ 659 plakalı araç ile çarpıştı.

OTOBÜS ŞAHA KALKTI

Çevrede'de kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım hattına ihbarda bulunarak yardıma koştu. Otobüste bulunan ve kaza nedeniyle şok geçiren yolcular, panikle kendilerini araçtan dışarı attı. Yolcu otobüsünde bulunan yaralılar ile panelvan araçta bulunan yaralı sürücü Zülfü Laçin, hemen araçtan indirilerek yol kenarına alındı. Halk otobüsün kaldırıma çıkarak adeta şaha kalktığı kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Kazada yaralanan halk otobüsündeki 6 yaralı ile panelvan araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanalelere kaldırıldı. Kaldırım üzerindeki direğe çıkan halk otobüsü ile kazaya karışan panelvan araç olay yerine çağırılan kurtarıcılar ile alınarak otoparka götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KOC-KAZA: Kocaeli İzmit İlçesi Orduevi mevkiinde ışık ihlalinden meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında, panelvan araç ile çarpışan halk otobüsü kaldırma çıkarak trafik ışığını devirdi. Direk üzerinde kalan otobüste bulunan 6 kişi yaralandı.