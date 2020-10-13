Masumlar Apartmanı Han'ın çöp toplama ve biriktirme hastalığı araştırılır hale geldi. TRT 1 ekranlarına gelen dizide küçükken annesinin en sevdiği oyuncağı çöpe atması sonucu bu hale gelen Han'ın dispozofobi hastası olduğu ortaya çıktı. Diğer bir deyişle kompülsif biriktirme hastalığı olan Han ile ilgili detaylar da araştırılır hale geldi. Peki, Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi (kompülsif biriktirme hastalığı) nedir, ne demektir?
İşte bilgiler!
MASUMLAR APARTMANI HAN KARAKTERİ
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.
Han'ın gece kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. hastalığı dispozofobidir.
DİSPOZOFOBİ NEDİR?
Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.
Dispozofobi, kişi için önemli olan hiçbir şeyi atamama ve biriktirme hastalığıdır. "İstifçilik" olarak da adlandırılan bu hastalık, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna deniliyor. Dizpozofobiye sahip olan kişiler bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklıyor. Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.
Dispozofobi belirtileri nelerdir?
Her şeyi biriktirme eğilimi
Topladıkları eşyaları birisi atmaya kalktığı zaman aşırı tepki gösterme ve kriz geçirme
Sosyal hayatta gözlenen davranış bozuklukları
Bütün evlerinin eşyalarla dolu olması
Kompülsif biriktirme hastalığının tedavisi nasıl yapılır?
Eşya biriktirme durumu, hem kişiyi hem de çevresindeki insanları olumsuz etkiliyorsa, uzmandan yardım alınması gerekiyor. Biriktirme hastalığı olan kişiler genellikle kendi başlarına tedaviye başvurmazlar. Yaptıkları şeyin bir hastalık olduğunun farkında değillerdir. Bu nedenle konuşma yoluyla ikna ederek psikolojik destek alınmasını sağlamak gerekiyor. Henüz bu hastalık için bir ilaç bulunmasa da psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapilerle tedavi mümkün.
BİRKAN SOKULLU KİMDİR?
Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey 'de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.
BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR
2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)
2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)
2017 - Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi)
2017 - Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)
2016 - Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)
2014 - Kurt Seyt & Shura (Petro Borinsky) (TV Dizisi)
2013 - Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)
2012 - Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)
2010 - Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)
2008 - Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)
2008 - Elif (Mustafa) (TV Dizisi)
2008 - Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)