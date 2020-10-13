Masumlar Apartmanı Han’ın hastalığı ne? Dispozofobi (kompülsif biriktirme hastalığı) nedir, ne demektir?

MASUMLAR APARTMANI HAN KARAKTERİ

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Han'ın gece kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. hastalığı dispozofobidir.

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

Dispozofobi nedir?

Dispozofobi, kişi için önemli olan hiçbir şeyi atamama ve biriktirme hastalığıdır. "İstifçilik" olarak da adlandırılan bu hastalık, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna deniliyor. Dizpozofobiye sahip olan kişiler bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklıyor. Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.

Dispozofobi belirtileri nelerdir?

Her şeyi biriktirme eğilimi

Topladıkları eşyaları birisi atmaya kalktığı zaman aşırı tepki gösterme ve kriz geçirme

Sosyal hayatta gözlenen davranış bozuklukları

Bütün evlerinin eşyalarla dolu olması

Kompülsif biriktirme hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Eşya biriktirme durumu, hem kişiyi hem de çevresindeki insanları olumsuz etkiliyorsa, uzmandan yardım alınması gerekiyor. Biriktirme hastalığı olan kişiler genellikle kendi başlarına tedaviye başvurmazlar. Yaptıkları şeyin bir hastalık olduğunun farkında değillerdir. Bu nedenle konuşma yoluyla ikna ederek psikolojik destek alınmasını sağlamak gerekiyor. Henüz bu hastalık için bir ilaç bulunmasa da psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapilerle tedavi mümkün.