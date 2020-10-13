Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden hava durumu raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde yaşanan yağışlı hava, fırtına ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları yerini tekrardan güneşli havaya bırakırken, MGM'den önümüzdeki günlerde ilişkin son dakika uyarısı geldi. İşte hava durumu raporu
Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.
İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…
(14 EKİM ÇARŞAMBA) YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.
İşte yağışların yağacağı o tarih;
14 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
15 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU