Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden hava durumu raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde yaşanan yağışlı hava, fırtına ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları yerini tekrardan güneşli havaya bırakırken, MGM'den önümüzdeki günlerde ilişkin son dakika uyarısı geldi. İşte hava durumu raporu

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE…

Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…