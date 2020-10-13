Rengarenk Star Ali vefat etti!

Almanya'da rengarenk kıyafetleriyle yıllarca ilgi çeken Star Ali, 91 yaşında son nefesini verdi. Berlin'de uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra terziliğe başlayan Ali Amca, kafede garsonluk yapan Avustralyalı Zoe'nun ilgisini çekti. Zoe Spawton Star Ali'yi her gün fotoğraflarını çekmeye ikna etti. 3 yıl boyunca her gün çektiği fotoğrafları 'What Ali Wore' (Ali Ne Giydi) isimli bloğunda yayınlamaya başladı. Almanya'da yılın bloğu seçilerek Zoe Spawton ve Ali Amca birlikte ödül aldı. Rengarenk kıyafetleriyle tanınan Ali Akdeniz, geçen hafta Çarşamba günü memleketinde vefat etti.