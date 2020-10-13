Reyyan Bebek İlik Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Malatya'da yaşayan Bayram-Sevim Arı çiftinin 'Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH)' hastası olarak dünyaya gelen bebekleri Reyyan, Türkiye genelinden uyumlu 3 kişiden yalnızca birinin yüzde 100 uyumlu çıkan iliği ile hayata tutundu.

Arı ailesi, 7 yıl önce 43 günlük bebekleri Ahmet'i aynı hastalıktan kaybetti. Sakine (13), Erva (5), Reyyan (9 aylık) olmak üzere 3 çocuklu Arı çifti, Bebekleri Reyyan'ın da 2 aylıkken sağlık durumundan şüphelenerek Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Merkezde yapılan tetkikler sonucunda, Reyyan bebeğe HLH tanısı konuldu.

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKKÖK) başvuruldu.







3 İLİKTEN BİRİNDE TAM UYUM

Kısa bir süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından Türkiye genelindeki uyumlu 3 kişi içerisinde birinin iliğinin yüzde 100 uyumlu olduğu belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nden gelen vericinin kök hücreleri toplanarak, Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde nakledildi. 15 Eylül'de çok nadir görülen ancak tek tedavisi kök hücre nakli olan hastalıktan yapılan nakille kurtulup sağlığına kavuşarak hastanedeki tedavisi tamamlanan Reyyan bebek, taburcu olup evine gitti.

"HEM O HEM BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Bölgede akraba dışından yapılan ilk nakli ile bebekleri sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Bayram Arı SABAH'a şunları söyledi:

"7 yıl önce kaybettiğimiz evladımızın acısını yaşarken Reyyan'ımızda da aynı hastalıktan olduğunu öğrenince acımızı katbekat artırdı. Onu da kaybedeceğimiz korkusu ve acısını yaşadık. Şükürler olsun, şuan çocuğumuzun hastanedeki işlemlerinin ardından eve getirdik. Haftada bir hastaneye götürüyoruz çocuğumuzun daha önce ne acılar çektiğini biliyorum. Şuan yüzünden gülücük eksilmiyor. Bize ve yavruma bu mutluluğu yaşatan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Reyyan bebeğin annesi Sevim Arı ise çocuğunun hastalığını öğrendiğinde onunla birlikte kendilerinin de zorlu günler geçirdiğini söyleyerek; "Allah, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Çok güzel bir duygu. Ben ikinci bebeğimi de 7 yıl önce bu hastalıktan kaybettim. Evlat acısı çok zor bir şey. Allah kimseye göstermesin." İfadelerini kullandı.

SABAH OKURLARI İÇİN FOTOĞRAFLADI

Baba Bayram Arı "Aylardır çektiği acılardan sonra şimdi yüzünde gülücükler açıyor" dediği Reyyan bebeğin evdeki o mutluluğunun resmini kendi eliyle SABAH okurları için fotoğrafladı.

Baba Arı "O güldükçe biz de gülüyoruz. Onun yüzündeki mutluluk bize yaşam kaynağı oluyor." şeklinde konuştu.