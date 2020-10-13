Sahte içkiye bir günde 15 kurban

Tüm yurtta sahte içkiden ölümler devam ediyor. Mersin'de hastaneye kaldırılan 11 kişiden S.A. ve İ.Ü. ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiden A.O.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi tedaviye alındı. İzmir'de dün 6 kişi daha sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Kentte ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. 20 kişinin tedavisi sürüyor. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (46) hayatını kaybetti. Şahinoğlu'na sahte içki satan Kartal'daki tekel bayinin sahibi G.G., iş yeri çalışanı Y.Ö. ve metil alkol temin eden A.O.İ. gözaltına alındı. Tekel bayi ise mühürlendi. Avukat Şahinoğlu'nun yakınları, "İçkiyi Kartal'dan almış. Cuma ve cumartesi günleri içmiş. Hastaneye zor yetiştirdik, ancak kurtulamadı. 6 yaşında bir çocuk babasız kaldı. Bunu yapanın vicdanı yok" dedi. Muğla Bodrum'da ise İbrahim Yanık (74) ve Semran Başkurt (66) yaşamını yitirirken, Aydın Nazilli'de evinin bahçesinde ölü bulunan Orhan Öztürk'ün sahte içkiden hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili evinde kaçak üretim yaptığı öne sürülen N.A. gözaltına alındı.

Son dakika! Sahte içki operasyonları devam ediyor! 5 ton etil alkol ele geçirildi | Video

8 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Mersin'deki sahte içki operasyonunda büfe sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfeye içki temin eden ana dağıtıcı M.F.'nin de ev ve deposuna baskın düzenleyen polis, 52 bidon içinde, metanol oranı yüksek 271 litre etil alkol, 6 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda etiket, huni, anason, kapak ve şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.F.'nin ifadesi doğrultusunda, kendisinden alkol alan 8 vatandaşı da bulan ekipler, aldıkları 19 litre sahte içkiyi içmelerini engelleyerek, olası yeni ölümlerin de önüne geçti. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Polis, kent genelindeki yaklaşık 650 büfede de sahte içki denetimi yaptı. İzmir'in Çiğli ilçesinde de bir depoda sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Bursa'da ise 120 şişe sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlanan büfeye baskın yapan polis bir kişiyi gözaltına aldı.



Tuna ÇAM / Bekir COŞKUN - Ceyhan TORLAK- Emir SOMER - Mustafa KAYA / SABAH

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