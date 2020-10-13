Kayıp Saliha Çalışkan olayından SON DAKİKA HABERİ | 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Müge Anlı'daki olayın perde arkası araştırılıyor!

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Kayıp olayından SON DAKİKA HABERİ | 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? 'daki olayın perde arkası araştırılıyor!

canlı yayın programından gelen son dakika haberine göre; 2,5 sene önce ip almak üzere çıktığı evinden bir daha geri dönmeyen olayına ilişkin yeni açıklamalar izleyenleri şaşkına çeviriyor. 40 yaşındaki kadından haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken bugün programa katılan aile fertlerinin çarpıcı ifadeleri kayıp Saliha Çalışkan olayını aydınlatmaya yönelik büyük önem taşıyor. Genç kadının ailesi Saliha Çalışkan'ın ortadan kaldırıldığı şeklinde şüphelerinin bulunduğunu ifade etmiş ve bu iddia sonrası kayıp kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay'ı işaret etmişti. İşte Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:01 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:01 ABONE OL
Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

Son dakika haberler… programında perde arkası araştırılan olayına ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç kadının ailesi olayla ilgili kilit ismin boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay olduğunu ifade ederken öte yandan 40 yaşında iki çocuk annesi Saliha Çalışkan'dan tam 2,5 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğu gün eşi Tuncay ile defalarca arama kayıtlarının bulunduğu ancak sonrasında eşi Tuncay'ın kendisini bir kez bile aramadığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan kayıp Saliha Çalışkan olayına yönelik son dakika haberinin detayları…

SALİHA ÇALIŞKAN'A NE OLDU? GENÇ KADINDAN 2,5 YILDIR HABER ALINAMIYOR…

İki çocuk annesi Saliha Çalışkan 2,5 yıl önce evinden ip almak üzere ayrılmış ve ardından kendisinden haber alınamamıştı. Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım isteyen aile fertleri genç kadının 2. Eşi olan Tuncay beyin kilit isim olduğunu iddia ediyor…

Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

SALİHA ÇALIŞKAN OLAYINDA FLAŞ GELİŞMELER!

Cinayete kurban gittiği düşünülen kadından haber alamayan aile programına katılarak yardım istiyor. Aile fertleri 40 yaşındaki kadının kaybolmasıyla ilgili Tuncay Bey'den şüpheleniyor…

'ın kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olan Bayram Güceoğlu'nun da son görüşmelerinin ardından genç kadını aramıyor oluşu ile dikkat çekse de kendisi bu suçlamaları kabul etmiyor.

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Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

Öte yandan 'ı iş görüşmesine götüren Bayram Bey dönüş yolunda ormanlık alandaki yolu tercih etmesiyle dikkat çekiyor. Bu tercihine neden olarak ise diğer yolun işlek olmasından kaynaklandığını ifade ediyor…

GÖNÜL İLİŞKİM YOK DEMİŞTİ

Emine Keleş, Ablasıyla gönül ilişkisi olmadığını iddia eden Bayram Bey'in yalan söylediğini ifade ederken ablasıyla sıklıkla görüştüklerini hatta Saliha Çalışkan'ın evine dahi gittiğini ifade ediyor…

Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

KAYBOLDUKTAN SONRA HİÇ ARAMADI

Genç kadının kız kardeşi Emine Keleş, ablasının eşi Tuncay'ın daha önce her defasında kendisini aramasına rağmen, ablası kaybolduktan sonra hiç aranmamasına dikkat çekmiş aynı zamanda ablasının Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini savunmuştu…

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Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

SALİHA ÇALIŞKAN MİRAS NEDENİYLE Mİ KAYBOLDU?

Bir iddiaya göre ise 'ın kaybolduğu süreçte 300 – 400 bin TL'lik miras alacağının bilindiği ve genç kadının alacağı miras yüzünden cinayete mi gittiği de düşünülüyor…

Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

KAYIP SALİHA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

'ın kaybolduğu gün (25 Haziran 2018) genç kadını gördüğünü ifade eden bir görgü tanığı bugün yayınlanan programa telefonla bağlandı.

Hararetli bir şekilde biriyle tartıştığını gördüğünü ifade eden kadın Saliha Çalışkan'ın elinde bir dosya kağıdı ve poşetler olduğunu ifade etti.

Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

KENDİSİ KAYBOLDU BANKA KARTI KULLANILDI!

2018 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 'ın boşanma sürecindeki eşi Tuncay Çalışkan'ın Saliha'ın kaybolduğu gün banka kartını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Tuncay Bey'in tantuniciden ve bir tekel dükkanından alkol alışverişi yaptığı ortaya çıkarken Mersin'in Silifke ilçesinde ortadan kaybolan Saliha Çalışkan'ın eşi Tuncay Çalışkan'ın eşinin kartını nasıl aldığı bilinmiyor…

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Kayıp Saliha Çalışkan olayından SON DAKİKA HABERİ | 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Müge Anlı'daki olayın perde arkası araştırılıyor!
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