Şanlıurfa'da yöresel kıyafetli yaşlıların sosyal mesafeli sohbeti

Her akşam aynı saatlerde bir araya geldiklerini söyleyen 70 yaşındaki Ahmet Taş, "Kahve gibi kalabalık ortamlara gitmediğimiz için burada bir araya geliyoruz. Herkes yanında karton getirir, üstüne oturup sohbet ederiz. Akşam saatlerinde de herkes evine gider. Gençler ve çocuklar bunu örnek almalı, uzak otursunlar ki hastalık çok olmasın. Devlet bu konuda daha fazla zahmete girmesin ve herkes çocuklarını tembihlesin. Bu hastalık bir beladır, yakaladığını öldürür." diye konuştu.