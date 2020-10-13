Son dakika: Sedef’in katil eşine tahrik indirimi uygulandı

Duruşma çıkışı adliye binasında gazetecilere açıklamada bulanan Sedef'in annesi Gülendar Kan, "Kadın cinayetleri politiktir. Politik olmaya devam edecektir. Bu kararla buyurun kadınları öldürün denildi" dedi.

Avukat Kemal Ertuğrul (fotoğraftaki) ise, "Yargıtay sanığa tahrik indirimi uygulanmasını istemişti. Mahkemede Yargıtay'ın bu isteğine uydu ve sanığa tahrik indirimi yapıp, verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını düşürdü. Bu karara itiraz edeceğiz. Verilen karar mahkemenin değil, yargıtayın görüşüdür. Yargıtay'ın görüşü de bir yüksek hakimin değil, sokaktaki insanın düşüncedir. Bizim açımızdan şaşırtıcı bir karar oldu" diye konuştu.

Başkan Korkut, Sedef Berberoğlu'nun sesi olmak için toplandıklarını belirterek, "Sedef yaşamdan, çocuğundan ve sevdiklerinden koparılalı 7 yıl olmuş. 7 yıl sonra bile biraz ceza indirimi uygulanması gerek demeleri vicdanlarımızı yaraladığı için buradayız. Ne yapsak, ne söylesek belki Sedef'i geri getiremeyeceğiz ama katilin aklanmasına, ceza indirimi almasına var gücümüzle hayır diyeceğiz. Bir insanın, bir kadının yaşamdan koparılmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını söyleyeceğiz" dedi.