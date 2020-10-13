Son dakika: Sedef’in katil eşine tahrik indirimi uygulandı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kendisini terk etmiş olan eşi Sedef Berberoğlu'nu (26) bir otomobilde birlikte gördüğü Abdullah Tekin (18) ile birlikte öldüren, otomobilden kaçarak kurtulan Okan Duran'ı da öldürmeye teşebbüs eden Sefa Berberoğlu (45), hakkında verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozulunca yeniden mahkeme görülerek ceza düşürüldü.
Gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işinden çıkartılan Lütfi Sefa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef'i Muğla- Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde 48 NR 960 plakalı otomobilde 33 yaşındaki Okan Duran ve Abdullah Tekin ile gördü. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfi Sefa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti.
Berberoğlu'nun geldiği fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Duran koşarak kaçtı. Lütfi Sefa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Lütfi Sefa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'kasten ve tasarlayarak öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mahkeme heyeti, Sefa Berberoğlu'na, Abdullah Tekin'i (fotoğraftaki) öldürmekten ömür boyu, eşi Sedef'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbette mahkum etti. Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüsten de 15 yıl hapis verdi, tahrik indirimi yapmadı.
KARAR 'TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADIĞI' GEREKÇESİYLE BOZULDU
Lütfü Safa Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin kararını 'tahrik' indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.
Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığı, kararın bozulmasında 'Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu'nun Türk Medeni Kanunu'nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK'nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine' erekçe gösterdi.
Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığı ayrıca olaydan yara almadan kurtulan Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfi Sefa Berberoğlu'na verilen 15 yıl hapis cezasını, Sedef Berberoğlu'nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine ve sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK'nın 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken, cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle sanığa fazla ceza tayin edildiği gerekçesi ile mahkemenin bu kararını da bozdu.
Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu tekrar hakim karısına çıktı. SEGBİS ile cezaevinden duruşmaya katılan Berberoğlu, Yargıtay tarafından verilen kararın uygulanması talebinde bulundu.
ACILI ANNE: KIZIMI TEKRAR KAYBETMİŞ GİBİ ACI ÇEKTİM
Duruşmaya katılan Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülendar Kan, kararın tekrar bozulması sonrası kızını tekrar kaybetmiş gibi acı çektiğini belirterek, "Mahkemenizden sanığa eski cezanın uygulanmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti avukatları dinledikten sonra kararını açıkladı. Kararda Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu'na önce müebbet, ardından tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüsten tahrik indirimi yaparak 15 yıldan 7 yıl hapis cezası verildi.
Duruşma çıkışı adliye binasında gazetecilere açıklamada bulanan Sedef'in annesi Gülendar Kan, "Kadın cinayetleri politiktir. Politik olmaya devam edecektir. Bu kararla buyurun kadınları öldürün denildi" dedi.
Avukat Kemal Ertuğrul (fotoğraftaki) ise, "Yargıtay sanığa tahrik indirimi uygulanmasını istemişti. Mahkemede Yargıtay'ın bu isteğine uydu ve sanığa tahrik indirimi yapıp, verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını düşürdü. Bu karara itiraz edeceğiz. Verilen karar mahkemenin değil, yargıtayın görüşüdür. Yargıtay'ın görüşü de bir yüksek hakimin değil, sokaktaki insanın düşüncedir. Bizim açımızdan şaşırtıcı bir karar oldu" diye konuştu.
Başkan Korkut, Sedef Berberoğlu'nun sesi olmak için toplandıklarını belirterek, "Sedef yaşamdan, çocuğundan ve sevdiklerinden koparılalı 7 yıl olmuş. 7 yıl sonra bile biraz ceza indirimi uygulanması gerek demeleri vicdanlarımızı yaraladığı için buradayız. Ne yapsak, ne söylesek belki Sedef'i geri getiremeyeceğiz ama katilin aklanmasına, ceza indirimi almasına var gücümüzle hayır diyeceğiz. Bir insanın, bir kadının yaşamdan koparılmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını söyleyeceğiz" dedi.