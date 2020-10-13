Şehit Öztürk’ün vasiyet ettiği cami yapılıyor

VAN'IN Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019'da çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, 2016'da mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu. Öztürk'ün vasiyetinin açıklanmasından sonra bir hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerinde 4 ay önce temeli atılan caminin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı. Şehidin babası Kerem Öztürk, "İnşallah caminin yapımını tamamlayacağız" dedi. Tanyeri, destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneği'nin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu hesabına bağışta bulunabileceğini söyledi. İHA