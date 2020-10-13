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Son dakika: 'da etil alkol operasyonu! 6 ton ele geçirildi... Gözaltılar var

Son dakika haberi... Son günlerde neden olduğu ölümlerle dikkatleri üzerine çeken sahte alkol olayında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili harekete geçen emniyet ekiplerinin son operasyonu İstanbul'un ilçesindeki bir sahte alkol imalathanesine oldu. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenledi. Yaklaşık 6 ton kaçak etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika: Avcılar'da etil alkol operasyonu! 6 ton ele geçirildi... Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte alkol üreten şebekeye operasyon düzenledi. Ekipler, Avcılar'da kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan depoya baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

SATIŞA HAZIR HALDE YAKALANDI

Operasyon esnasında yakalanan etil alkollerin plastik bidonlar içerisine doldurulduğu ve kozmetik ürünleri etiketli koliler içerisinde hazırlandıkları görüldü. Öte yandan Türkiye genelinde yaşanan ölümlere neden etil alkolün burada üretildiği ve buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Güvenlik yetkilileri, kaçak alkol ticareti ile ilgili kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini duyurdu.

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Son dakika: Avcılar'da etil alkol operasyonu! 6 ton ele geçirildi... Gözaltılar var
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