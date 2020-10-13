Son dakika: Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırıda şoförü yaralandı

Olay, Levazım Yeni Bahar Sokak'ta 16.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serdar M.'nin sahibi olduğu holdingin bulunduğu binanın yarı hissesine sahip olan Selahattin D., bir süre önce, hissesini iş adamına satmak istedi. Serdar M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş adamı arasında husumet yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için bugün erken saatlerde bir araya gelen iki iş adamı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçlanırken, Selahattin D.'nin Serdar M.'yi tehdit ettiği öğrenildi.





Tartışma sonrası holdinge gelen Serdar M., akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş yerinden çıkarken, sokakta bekleyen İbrahim S.'nin silahlı saldırısına uğradı. İş adamı Serdar M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförü Kutlu Muhammed O.'nun sol ayağına isabet etti. İbrahim S. saldırının ardından bir otomobille olay yerinden kaçtı.

İş adamının haber vermesi üzerine olay yerine polis vesağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kutlu Muhammed O., ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, saldırıdan sonra kayıplara karışan İbrahim S.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.