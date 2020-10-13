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: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... "Türkiye'nin en deli adamı benim"

Edinilen bilgisine göre, Kayseri'de, 2014 yılında öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Orhan Gökçek hakim karşısına çıktı. Daha önce polise verdiği ifadede birden fazla kişiyi öldürdüğünü söyleyen; ancak ilerleyen zamanlarda cinayetleri kabul etmeyen Gökçek, hakim karşısında yaptığı savunma ile herkesi şaşırttı. Öyle ki, Orhan Gökçek, yaptığı savunmada "Türkiye'nin en deli adamı benim. Bana deli raporu vermiyorlarsa sıkıntı vardır. Cinayeti işlediğimde deliydim. Sonradan tedavi görüp iyileştim" dedi. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:25 Son Güncelleme: 13.10.2020 19:32 ABONE OL
SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... Türkiye'nin en deli adamı benim

haberleri... Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre geçen yıl 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007'de Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.

SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... Türkiye'nin en deli adamı benim

'CİNAYETİ İŞLEDİĞİMDE DELİYDİM'

Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Orhan Gökçek, Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şüphelisi Orhan Gökçek ile öldürülen Ekemen'in şikayetçi ailesi hazır bulundu.

SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... Türkiye'nin en deli adamı benim

Ekemen'in katil zanlısı olduğu iddialarını reddeden sanık Gökçek, "12 yıllık şizofren hastasıyım. Yemin ederim ben öldürmedim. İlk sabıkamın olduğu zamanı bile hatırlamıyorum. Türkiye'nin en deli adamı benim. Bana deli raporu vermiyorlarsa bir sıkıntı vardır. Cinayeti işlediğimde deliydim. Sonradan tedavi görüp iyileştim" dedi.

SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... Türkiye'nin en deli adamı benim

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Orhan Gökçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

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SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... "Türkiye'nin en deli adamı benim"
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