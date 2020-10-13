SON DAKİKA: Cinayetlerin ardından kendisini bu sözlerle savundu... "Türkiye'nin en deli adamı benim"

Son dakika haberleri... Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre geçen yıl 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007'de Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.