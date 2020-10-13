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Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırmaya çalıştığı İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'da bir fuhuş çetesinin sokak ortasında kıç kaçırma görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Evinde önünde yürüdüğü sırada bir otomobilden inen kişiler tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırılmıştı. tarafından kaçırılan İrem G. verdiği mücadele sonrası otomobilden atlayarak karakola sığındı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İrem G.'nin karakoldaki ifadeleri ortaya çıktı. İrem G. zorla fuhşa zorlandığını ve fırsat bulunca çetenin elinden kaçarak yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyledi. İşte tüyler ürperten olayın detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırmaya çalıştığı İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika: 'da bir tarafından kaçırılmaya çalışılan İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Bursa'da oturan İrem G., geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirilip, kaçırıldı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, İrem G. Kütahya'nın Yoncalı Mahallesi'nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırmaya çalıştığı İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İREM G.'NİN KARAKOLDAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö., İrem G.'nin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyleyerek, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, 'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir'e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dedi.

Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırmaya çalıştığı İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı

TESLİM OLDULAR

İrem G.'yi fuhşa zorladıkları iddiasıyla aranan Haydar ve Leyla B. çifti, otomobille geldikleri Yoncalı Mahallesi'nde jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından Yoncalı Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheli çift, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor

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Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırmaya çalıştığı İrem G.'nin ifadeleri ortaya çıktı
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