SON DAKİKA HABER - Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin 131 gün sonra flaş detay ortaya çıktı! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdü mü?

Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümüne ilişkin son dakika haberleri geliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen ile annesi Sema Esen, ilk kez ifade vermeye emniyete gittiklerini söylediler. Öte yandan emniyette Ümitcan Uygun'dan şikayetçi olduklarını ifade ederlerken acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri…
Aleyna'nın Babası Mehmet Esen: "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi Sema Esen: "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." diyerek açıklamalarda bulundu.
131 GÜN SONRA ANLATTILAR!
Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı." "Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.
O MESAJLARI KİM YAZDI?
Aleyna'nın Babası mesajları kimin ya da neden yazdığına dair açıklamalarda bulundu ve "Şöyle diyor mesajda: "Ümitcan ve üç tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bornoz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor."
"Mesajda diyor ki; "Ben her şeyi gördüm. Telefona çektim, geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık. Gizli de olsa git karakola ifadeni ver."
Aleyna'nın Annesi ise "Onu, en yakın tanıyan birisi attı." "Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi." ifadelerini kullandı.