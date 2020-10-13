SON DAKİKA HABER - Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin 131 gün sonra flaş detay ortaya çıktı! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdü mü?

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HABER - 'ın ölümüne ilişkin 131 gün sonra flaş detay ortaya çıktı! , Aleyna Çakır'ı öldürdü mü?

olayı ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken Aleyna'nın anne ve babası flaş açıklamalarda bulundu.131 gün sonra ilk kez emniyete gidip ifade verdiklerini söyleyen acılı anne baba aynı zamanda Ümitcan Uygun'dan da şikayetçi oldu. Öte yandan yine 131 gün sonra Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayı ile ilgili son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:19 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:21 ABONE OL
Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

'ın esrarengiz ölümüne ilişkin haberleri geliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen ile annesi , ilk kez ifade vermeye emniyete gittiklerini söylediler. Öte yandan emniyette 'dan şikayetçi olduklarını ifade ederlerken acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı. İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri…

ALEYNA ÇAKIR DOSYASINDA 131.GÜN! ÜMİTCAN UYGUN, ALEYNA ÇAKIR'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

Aleyna'nın Babası Mehmet Esen: "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi Sema Esen: "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." diyerek açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

131 GÜN SONRA ANLATTILAR!

Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı." "Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.

Aleyna Çakır’ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberi: Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun’un öldürdüğüne dair detaylar 131 gün sonra ortaya mı çıktı?

O MESAJLARI KİM YAZDI?

Aleyna'nın Babası mesajları kimin ya da neden yazdığına dair açıklamalarda bulundu ve "Şöyle diyor mesajda: "Ümitcan ve üç tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bornoz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor."

"Mesajda diyor ki; "Ben her şeyi gördüm. Telefona çektim, geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık. Gizli de olsa git karakola ifadeni ver."

Aleyna'nın Annesi ise "Onu, en yakın tanıyan birisi attı." "Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABER - Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin 131 gün sonra flaş detay ortaya çıktı! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdü mü?
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