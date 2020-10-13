Son dakika haberi | Birçok hastalığa şifa olduğu biliniyordu... Eşek sütünde ölüm riski ortaya çıktı!

'HASTALIĞINIZA İYİ GELMEDİYSE HAKKINIZI ARAYIN'



Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, birçok üründe tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan ve reklamların internette paylaşıldığını söyledi. Gündüz, "Bu durumdan dolayı biz de çok büyük sıkıntıdayız. Bilimsel bir karşılığı olmadan 'kansere çok iyi geliyor' diyorlar. Sütün 10 lira olan litresi bir anda 100 liraya çıkıyor. Tüketici de bir fayda saylayacağı algısına kapılarak bu rakamı veriyor. Ancak bu ürünler vadedildiği gibi kullanıldığında bir işe yaramazsa bu firmalarla ilgili hak arayışına da girebilir. Siz bu parayı verdiyseniz ve karşılığını alamadıysanız tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir harekettir" diye konuştu.



