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Son dakika haberi: Corona virüs aşısı için tarih verildi! DSÖ Sözcüsü Halldrosson SABAH'a konuştu...

Tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Halldorsson: "Aşı küresel bir kamu malı. Dünyadaki aşı çalışmaları Çinli bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla birlikte 11 Ocak'ta başladı. Aşının 2021 Eylül'üne kadar tüm dünyaya dağıtımı hedefleniyor. Aşının ilk dozu sağlık çalışanları ve kronik hastalara uygulanacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
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Son dakika haberi: Corona virüs aşısı için tarih verildi! DSÖ Sözcüsü Halldrosson SABAH'a konuştu...
Dünyada aşı geliştirme çabalarının olağanüstü bir hızla devam ettiğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn Halldorsson SABAH'a konuştu. Halldorsson şunları söyledi:

Virüs ne kadar bulaşıcıysa, bağışıklık kazanması gereken insan oranı o kadar yüksek olur. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65 ila 70'inin Kovid-19'a karşı koruyucu bağışıklığa sahip olması gerekecek ve şu anda küresel nüfusun yalnızca yüzde 5-10'u virüse maruz kalma ve virüsten iyileşme nedeniyle antikorlara sahip. Bu, enfeksiyonun dalgalar halinde devam edebileceği anlamına geliyor. Nüfus bağışıklığına ulaşmayı aşı yoluyla yapabilirsiniz.

Aşı küresel bir kamu malı. Dünyadaki aşı çalışmaları Çinli bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla birlikte 11 Ocak'ta başladı. Aşının 2021 Eylül'üne kadar tüm dünyaya dağıtımı hedefleniyor. Aşının ilk dozu sağlık çalışanları ve kronik hastalara uygulanacak. Sağlık Bakanlığı açıkladı! Milli aşı için babayiğitler aranıyor 2021’de 4 korona aşısı bulunur Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti Pandemi 2 yıldan az sürecek Tek tek anlattı! Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz?

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Son dakika haberi: Corona virüs aşısı için tarih verildi! DSÖ Sözcüsü Halldrosson SABAH'a konuştu...
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