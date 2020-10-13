Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: "Bana zarar vermelerinden korktuğum için..."

Akıllara durgunluk veren haberin ayrıntıları ortaya çıktı. 23 yaşında fuhuş çetesinin ağına takılan İrem G.'nin 6.5 ay önce bir televizyon programına katıldığı hakkındaki fuhuş iddialarını reddettiği tespit edildi. Bu olayın hatırlatılması üzerine İrem G., kendisine zarar vermelerinden korktuğu için o iddiaları yalanladığını itiraf etti. Son dakika haberinin detayları da belli oldu. İrem'in Eskişehir otobanında fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: FUHUŞ ÇETESİNİN ALIKOYDUĞU İREM HER ŞEYİ ANLATTI!

Bursa'da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G. (23) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda, genç kadının 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. Genç kadının emniyetteki ifadesinde de, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım" dediği öğrenildi. Öte yandan İrem G.'nin kendisini fuhşa zorladıkları öne sürdüğü Haydar-Leyla B. çifti ise Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek teslim oldu