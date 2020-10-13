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haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: "Bana zarar vermelerinden korktuğum için..."

Zorla bindirildiği arabadan atlayarak jandarma ekiplerine sığınan 23 yaşındaki İrem, yaşadıklarını anlattı. haberine göre talihsiz kadının Haydar - Leyla B. çifti tarafından fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı. Fırsat bulduğu zaman onlardan kaçarak 'da kendine bir hayat kurmak için yola çıkan İrem G.'nin daha önce bir televizyon programına katılarak hakkındaki iddialara cevap verdiği de tespit edildi. İrem'in kaçırılma anı da kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 08:49 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: Bana zarar vermelerinden korktuğum için...

Akıllara durgunluk veren haberin ayrıntıları ortaya çıktı. 23 yaşında fuhuş çetesinin ağına takılan İrem G.'nin 6.5 ay önce bir televizyon programına katıldığı hakkındaki fuhuş iddialarını reddettiği tespit edildi. Bu olayın hatırlatılması üzerine İrem G., kendisine zarar vermelerinden korktuğu için o iddiaları yalanladığını itiraf etti. haberinin detayları da belli oldu. İrem'in Eskişehir otobanında fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: FUHUŞ ÇETESİNİN ALIKOYDUĞU İREM HER ŞEYİ ANLATTI!

'da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G. (23) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda, genç kadının 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. Genç kadının emniyetteki ifadesinde de, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım" dediği öğrenildi. Öte yandan İrem G.'nin kendisini fuhşa zorladıkları öne sürdüğü Haydar-Leyla B. çifti ise Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek teslim oldu

Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: Bana zarar vermelerinden korktuğum için...

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak'ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük'te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca 'ya kaçtı. Ancak İrem G.'yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa'daki evini tespit etti.

İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İrem G.'nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya'da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi'nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: Bana zarar vermelerinden korktuğum için...

FUHUŞA ZORLAYANLAR TESLİM OLDU

İrem G.'nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya'da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.'nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Haydar-Leyla B. çifti, bugün Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek, teslim oldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika fuhuş haberi: Bursa'da kaçırılarak fuhuşa zorlanan genç kadından tehdit açıklaması | Video

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

İrem G.'nin 6,5 ay önce bir televizyon programına telefonla bağlandığı ortaya çıktı. Bir kayıp konusunun işlendiği programa telefonla bağlanan kimliği belirsiz 2 kişi, İrem G.'nin Haydar B. ve Leyla B. tarafından yıllardır fuhşa zorlandığını hatta genç kadına Eskişehir'de otoban kenarında fuhuş yaptırıldığını söyledi. İrem G. ise telefonla bağlandığı programda iddiaları reddetti.

Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: Bana zarar vermelerinden korktuğum için...

'TEHDİTLE FUHUŞA ZORLANDIM'

İrem G.'nin Kütahya emniyetinde verdiği ifadesinde, "Televizyon programına bağlandığım zaman tehdit altındaydım. Doğruları söyleyemedim çünkü bana zarar vermelerinden korktum. Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, 'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir'e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın her şeyi anlattı: "Bana zarar vermelerinden korktuğum için..."
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