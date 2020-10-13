Son dakika haberi: Hayatı kitap olan Ceren Özdemir, ölümünü rüyasında görmüş

'ÖLÜMÜNÜ RÜYASINDA GÖRDÜ'

Kaleme aldığı kitapla ilgili bilgiler veren yazar Birol Öztürk, kitabın Ceren'in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüya ile başladığını söyledi. Öztürk, "Kitap Ceren'in rüyasıyla başlıyor. Ceren, ölmeden 1 hafta kadar önce enteresan bir rüya görüyor. Rüyasında evlerinin bulunduğu Aziziye Mahallesi yokuşunda denizi görüyor ve denizde birtakım hareketlenmeler görüyor. Denize iniyor ve orada zaman değişiyor. Annesinin genç kızlık dönemlerine gidiyor. Etraf sararıyor, eski fotoğraflar gibi oluyor. En ilginci de deniz kabarmış, korkarak eve kaçıyor. Evden dışarıyı gördüğünde silah atıldığını, askerlerin ve polislerin dışarıda olduğunu, sonra denizden tanımadığı bir adamın çıktığını anlatıyor. Uyanır uyanmaz rüyasını çalakalem bir kağıda yazmış. Kahvaltıda da ablasına anlatıyormuş. Evdekilerde rüyadır, etkilenmiş gibi düşünmüşler. Ölümünün ardından Ceren'in bu çok etkilendiği rüyayı ona yorduk. Ceren'in bu rüyası, gördüğü birçok rüya gibi hükümsüz olabilirdi, hiçbir şeye konu olmayabilirdi ama bunun hakkında yazılmış bir kitabın girişi maalesef" dedi.

Öztürk, kitabın Ceren'in ölüm yıl dönümünde veya doğum gününde düzenlenecek olan bir etkinlikte kitapseverlere sunulacağını sözlerine ekledi.

'İNSANLARI DAHA DUYARLI HALE GETİRİYOR'

Ceren'in annesi Güfer Özdemir ise kızının hayatının kitap olmasının insanları duyarlı hale getireceğine inandığını ifade ederek, "Sağ olsunlar herkes duyarlılığını gösterdi. Bu bir sosyal proje. Bu bizi memnun ediyor. Sadece bizim memnun olmamız değil, bu tür şeylerin dile gelmesi ülke adına bir şeyler katıyor. İnsanları daha duyarlı hale getiriyor. Ceren zaten topluma mal olmuş, toplumun gönüllerini sızlatan bir çocuk. Biz zaten yanıyoruz. Bunun dile gelmesi gerekiyordu. Ülkemizdeki bu tür yaralar, kitaplarda işlenmeli ki, ileride daha ağır yaralar yaşamayalım" diye konuştu.

Anne Özdemir, kızı ile ilgili kitap yazılmasına müsaade ettiklerini de kaydederek, "Biz okudukça yaralanıyoruz ama o ayrı bir durum. Toplumsal sorumluluk olarak, kızımın kitaplarda yazılmasına karşı çıkmam mümkün değil. Ceren de olsa bunu istemezdi. Ben Ceren'in istekleri doğrultusunda hareket ediyorum. Ceren bunu isterdi. Onun için Ceren ile ilgili kitap yazacaklara müsaade ederiz" şeklinde konuştu.